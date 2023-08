Frédéric DE KÉGUELIN

Consultant fonctionnel senior Sage X3 modules Négoce (Achat, Stock, Vente), Production, Contrôle de Gestion, CRM.

Administateur ERP.

Chef de projet IT.

Solides compétences en gestion de projets techniques et métiers, dans le déploiement multi-sites d'applications (ERP) et le management des équipes.

Autonome, doté d'une grande rigueur et d'un sens de l'organisation élevé, ayant de fortes capacités d'adaptation, un profond goût du partage et de la satisfaction clientèle.



- Compétences fonctionnelles :



-- ERP : Modules Achat / Stock / Vente / Production / CRM / SAV / Contrôle de Gestion.

-- Projet : Pilotage / Déploiement / Analyse des besoins / Cahiers des charges / Spécifiques / Formations.

-- Métier : Responsable de différents services dans les secteurs du transport, de lautomobile et de lagroalimentaire

(Informatique / Plan de Transport / Logistique Industrielle / Production / Qualité)





- Compétences techniques



-- Progiciels ERP et GPAO : Sage X3, SAP (CRM), JDE One World Xe, AS400 : WorldSoftware, Silver 400

-- Business Intelligence (BI) : Report One, Sage Enterprise Intelligence (SEI).

-- Progiciels techniques : TOAD (Oracle SQL), Microsoft SQL Server, MS Access (SGBD)

-- Logiciels projets / traitements : PSN, MS Project, Bizagi, MS Office : Word, Excel, PowerPoint, Visio, Frontpage

-- Systèmes d'exploitation : Microsoft Windows et Microsoft Serveur (distinction Microsoft MVP)

-- Architecture / Environnement : Active Directory / GPO / Réseau / Hardware.