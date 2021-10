Frédéric DELLIAUX

Communiquer, qu’est-ce que c’est ?

Identifier l'ADN particulier, ses racines, son présent et son potentiel pour lui définir un futur cohérent.

Façonner et rendre accessibles sa définition, son "visage", son image & message.

Cibler, cadrer et optimiser ses modes et moyens d’expression.

Orchestrer les rencontres & actions médias nécessaires pour le faire s’exprimer et rencontrer son public.

Communiquer c'est comprendre, avoir des idées, visualiser, décoder, connecter et enfin, pour ma part c'est aussi avoir de l'audace.