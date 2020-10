Mon site internet:

http://www.archipelzero.fr/



Lagence darchitecture Frédéric Denise, archipel zéro, est située au Havre et à Paris. Elle est composée de trois à quatre architectes et dune assistante.

Son architecture est orientée vers la frugalité, c'est à dire bioclimatique, avec des matériaux locaux peu transformées: tels que bois, terre crue, paille, chanvre, lin, etc... Sa recherche de la plus grande sobriété loriente autant que possible vers le réemploi de matériaux de construction, issus de chantier de démolition.

Son domaine principal est la conception et la réalisation d'établissements pour des publics sensibles et dépendants: petite enfance, grand âge, psychiatrie, autisme. Lagence intervient toutefois dans tous les autres domaines,