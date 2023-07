Frédéric DOCHEZ

Fort d'une expérience professionnelle de 15 ans dans des sociétés de services à des postes de direction d'entreprise tournées vers le b to B et d'une présence depuis 20 ans sur la région, mon poste de conseiller en immobilier d'entreprise me permet d'allier mes connaissances sur les problématiques d'une création ou d'un transfert d'activité et sur l'évolution du tissu économique local.



Ma mission est de trouver des biens répondant au mieux aux attentes des clients en recherche à la location ou à la vente de locaux professionnels (commerciaux, bureaux, entrepôt, locaux industriels...) et d'apporter un service de conseil jusqu'à la finalisation du bail ou de la vente.



Vous êtes propriétaire, mon rôle sera de vous conseiller et de vous aider dans la recherche de locataires ou d'acheteurs éventuels et/ou de vous proposer des biens à l'achat pour de l'investissement locatif.



M'appuyant sur le réseau d'Alt Immo Conseil présent sur plusieurs départements du sud de la France, je travaille en collaboration avec des experts dans des domaines spécifiques convergeant avec l'immobilier d'entreprise, je suis à l'écoute de toutes sociétés dont le métier est en lien avec une création ou un transfert d'activité.



Vous êtes créateurs, dirigeants, franchiseurs, propriétaires ou investisseurs, vous recherchez un bien immobilier sur Montpellier et sa région, n'hésitez pas à me contacter afin d'étudier au plus vite vos besoins.



Mes compétences :

Manager

Dirigeant

Adjoint de direction

Organisation d'entreprise

Commercial

Comptabilité