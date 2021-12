Frederic DUCIEL

Bonjour, et merci de visiter ma page,



Je cumule deux activités : Agence de communication / studio graphique

et Formateur indépendant sur :

Wordpress, Woocommerce, design & développement Web, Creative Cloud (Photoshop, illustrator, indesign, XD)



Designer graphique, développeur web depuis une dizaine d'année.

Je répond à toute demande de création pour l'imprimé et le développement web, sites vitrines, e-commerce, application mobiles, applications métiers, CRM, gestion de projet, gestion de workflow. Mon activité consiste à aider les entreprises à se développer en leur apportant des solutions communicantes, ergonomiques et adaptées à leur réalité. À bientôt !