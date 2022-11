Frederic DUPEYRÉ (FREDERIC DUPEYRÉ)

Je suis un responsable ingénierie pédagogique créatif, curieux de tout, passionné, avec une grande expérience de la gestion d'équipe et de projet. Dans un passé, pas si lointain, j'ai piloté des équipes en milieu industriel, organisé et fait progresser des services de production et de logistique. Aujourd'hui, je travaille à mon nouveau challenge :



L'ingénierie pédagogique.



Transformation maintenant réussi, grâce à mes postes de concepteur et de responsable pédagogique et mes deux formations professionnelles en ingénierie pédagogique suivies chez Openclassrooms et Le Bahut.



Je travaille aujourd'hui à la création d'une académie d'entreprise et à la conception de contenus pédagogiques.