Frederic DUQUEROIS

J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, dont 8 ans à l'international et 10 ans en tant que Directeur d'Usine. Mes compétences principales sont le management et le développement d'équipes, la gestion des relations sociales, la gestion de crise, l'amélioration continue des performances industrielles avec le lean management, la gestion de projets et le management de la sécurité. Ma démarche est toujours sur le long terme en renforçant l'autonomie des équipes par des démarches d'accompagnement et de montée en compétences.



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projet

manager

technique

innovation

développement

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Accompagnement au changement

Conduite du changement

Analyser et améliorer les performances

Amélioration continue

Lean

Relations sociales

Organisation