Frederic FERNANDEZ

FREDéric FERNANDEZ



fredericfernandezformation(at)gmail.com



06 77 14 33 46



PRESENTATION



" Au cours de mes études universitaires dédiées à lenseignement de la langue anglaise, jai rapidement délivré des cours à des enfants pour les initier, à des adolescents pour les soutenir individuellement, puis à des adultes.



Lors de ma première embauche dans le secteur tertiaire, jai mis en place et animé des programmes de formation pour lacquisition de la langue anglaise en interne. En parallèle, je suis devenu intervenant en association pour initier et développer les compétences linguistiques de publics variés.



J'ai été recruté par des organismes de formation, en tant que formateur, coordinateur de catalogue de formation puis en tant que responsable dune activité commerciale en formation. En perdant le contact avec les stagiaires, apprenants, Le cadre humainement riche que représente la pédagogie de terrain ma rapidement manqué.



Mon profil d'enseignant formateur est composé de bienveillance et denthousiasme. Mon approche de l'apprenant est spontanément enjouée et valorisante. Mes dispositifs pédagogiques sont méthodiques et structurés.



J'interviens aujourd'hui sous contrat ou en tant qu'indépendant.