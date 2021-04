Frederic FLUNKERT

Bonjour !



Après 20 ans dans le marketing direct & relationnel, j'ai décidé de me consacrer à mon hobbie pour en faire un "hobbisness"...



Depuis plus de 10 ans, avec SIMPLISSIMMO, je mets mon expérience et mon énergie à la disposition des propriétaires ou futurs propriétaires d'appartements destinés à la location meublée sur Paris :



> pour les "coacher",

> les accompagner et optimiser leur projet de location meublée

> répondre à leurs questions,

> leur faire gagner du temps,

> leur proposer des prestations originales et accessibles,

> simplifier leurs démarches...



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus ou faites un tour sur mon site www.simplissimmo.net : cela ne vous engage en rien !



A très bientôt :o)



Mes compétences :

Conseil

Gestion

Décoration intérieure

Rénovation immobilière