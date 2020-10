Frederic FREDERIC PREVOST (PREVOST)

Frédéric prevost ancien Chef de contrat

en charge du contrat total DONGES , ANTARGAZ et chiffrage sur divers travaux (EDFPorcheville , le havre ,exxon mobil notre dame de gravenchon)



Personne motivé, bonne connaissance dans les metiers du nettoyage industriel et montage depuis 26ANS.

je suis une personne qui aime les nouveaux chalange et la diversification d activités.

Mon objectif et de continuer sur des postes d exploitation terrain avec plusieurs contrat en gestion ou chantier .

Etudie toute proposition dans la région ouest avec déplacement ponctuel

Je ne fait plus partie du Groupe ADF depuis le 14/10/2019



Mes compétences :

Management de personnel

Accompagnement sécurité

Metier du nettoyage HP/BAC

Metier du montage echangeur ,colonne,robinetterie

Relation client

Communication

Rigueur sur les lois françaises au travail

Chiffage appel d offre dans les metiers du nettoya

Diversifications métier

Rentabilité et optimisation