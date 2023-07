Frederic FREDERIC (ROZEC)

Gradé d'encadrement en gendarmerie, je suis aussi technicien en identification criminelle de proximité qui consiste en la recherche d'indices ou de traces sur toutes scènes d'infractions.



Pour compléter cela, après avoir passé quelques années à gérer toutes sortes de conflits, j'ai réussi à devenir négociateur (après plusieurs tests de sélection et tests psychologiques). J'ai, à ce titre, été formé par ce qui ce fait de même au niveau national (voire même au monde), par le très prestigieux GIGN.

Cette qualification ou spécificité me donne le droit d'intervenir sur toutes situations de crises comme sur des personnes suicidaires, des forcenés, des personnes retranchées ou des prises d'otages.

Conseiller technique ou référent pour toute la Région Bretagne, je suis en charge du planning et de la formation continue des négociateurs bretons.



Après 20 années passées en gendarmerie, j'ai pu acquérir une très solide expérience sur le plan de la gestion de l'humain et la gestion de crises et cela sans jamais faire preuve de violence.



Habitué aux environnements mouvants et exigeants, je recherche aujourd'hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je peux mettre à profit mon expérience ainsi que mes qualités relationnelles.



Je serai très intéressé pour échanger avec vous.



Mes compétences :

Négociation