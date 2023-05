Futur Bachelier en maintenance énergétique et climatique, j’ai découvert, tout au long de mes études et de mes stages, à m’intéresser à votre domaine de l'énergie



Afin de compléter ma formation; j'ai la volonté d’effectuer le BTS Fluides, énergies et domotique en contrat de professionnalisation.



Ainsi je suis en recherche un poste qui me permettrais de pouvoir mettre au service d'une entreprise dynamique et de ces clients, mes qualités et mes compétences actuelles et futures.