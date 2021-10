Frederic GAREY (FREDERIC GAREY)

Mon parcours professionnel sest déroulé en grande partie au sein du groupe KDI durant 21 ans durant lequel mes différents postes et promotions mont permis dévoluer favorablement au poste de directeur de site. Des choix assumés de changement et de découverte durant ces dernières années mont également permis davoir accès à des domaines dactivités différents, tels que les produits métallurgiques, le plastique, le photovoltaîque ainsi que la fourniture industrielle. Les différentes cultures dentreprises mont naturellement disposé à des environnements aussi bien de grand groupe que de Pme familiale. La participation au développement et à la stratégie dentreprises ont facilitées mon épanouissement personnel et professionnel . A chaque changement de poste ou lieu géographique , ces parcours maitrisés mont sensibilisé à tous les postes auxquels jai participé et ont validés tous les domaines de compétences nécessaires au poste de manager.

Toute cette expérience enrichissante m'a permis de prendre un nouveau départ dans le conseil, l'expertise et la transaction immobilière au sein du réseau I@D.