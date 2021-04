Frédéric ISOLA (FRÉDÉRIC ISOLA)

Employé à la librairie Pages d'Histoire de 1988 à 2008 et employé de librairie à la SARL F. Blayo - Pages d'Histoire - Librairie Clio - Livres anciens et modernes de 2008 à 2020. En tant que vendeur en librairie ancienne spécialisée en histoire jai acquis de bonnes connaissances en histoire et en livres anciens. Je sais organiser des rayons douvrages. La mise en ligne des ouvrages (fichage de livres, description physique) et la pratique de la vente par correspondance (France et étranger) mont permis de gérer la facturation, lemballage et lexpédition des ouvrages. Je sais accueillir les clients, évaluer leurs demandes et les conseiller