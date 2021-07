Frédéric JACOLIN

Pendant 15 années dont 7 en tant que chef d'équipe j'ai été en charge de la mise en oeuvre et de la maintenance de matériels aéronautiques sur avions de chasse .

Autonomie, réactivité, conscience professionnelle et gestion des risques étaient plus que des mots, c'était une culture, un indispensable savoir être; notamment lors des multiples séjours hors métropole que j'ai pu effectuer.

J'ai ensuite évolué dans le domaine industriel de la Défense en tant que chef d'équipe puis coordinateur technique responsable de la production de matériels de sauvetage et de survie aéronautique.

Extrêmement impliqué par la dynamique de gestion, du pilotage et de la recherche de la performance, j'ai conçu et mis en place un système de gestion et de pilotage dans le cadre de l'amélioration continue puis rédigé son manuel d'utilisation en association avec le bureau responsable de la démarche Qualité.

Mes responsabilités ont ensuite évolué vers la gestion et le pilotage de marchés publics avec un poste qui me permettait d'être l'interface officielle et l'interlocuteur principal entre les différents acteurs pour les marchés considérés : les titulaires, les clients étatiques, la direction de l'établissement, la direction de la Qualité, les multiples services techniques et utilisateurs.

Très impliqué dans la recherche de la performance et de la qualité, c'est dans ce domaine que j'ai cherché à renforcer mes compétences et acquérir d'autres expériences en optant pour la formation de technicien de la Qualité dans le cadre d'une reconversion professionnelle, puis celui d'assistant QSE.

Se focaliser sur le seul domaine de la Qualité sans considérer à leur juste importance ceux de la Sécurité et de l'Environnement est un pari perdant à mon sens car il s'agit là d'un véritable levier de performance: AT/MP, absentéisme, non-qualité produite, gaspillages... tous ces facteurs s'additionnent pour devenir l'indicateur de la non-performance voire de la santé de l'entreprise. On peut discuter sur Maslow, la base est là. Motivation, fidélisation, création, émulation... et si on pensait QVT?



Mes compétences :

Marchés publics

Microsoft Excel

Reporting

Microsoft Word

Gestion de contrats

Chaine logistique

Coordination

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Audit interne

Logiciel OPTIMU

SAP ERP

ERP PROCOST

POWERINSPECT