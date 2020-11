Frederic KERNEIS

Expert Boucherie, Moniteur et Formateur spécialisé dans la formation d'équipes à la découpe, à l'application des bonnes pratiques, au développement du CA, aux rendements,.... en grande distribution.

Passionné par la transmission de savoir-faire et être, j'aime profiter de ce beau métier pour développer des équipes à l'international.

En poste au Maroc, vous pouvez me joindre au 00212700083738



Mes compétences :

Formateur

Grande distribution

Alimentaire

Business

Import

International