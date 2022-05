Frédéric LAUNAY

Plongé à mon plus jeune âge dans l'informatique, je suis curieux et réceptif aux nouvelles technologies.

Multimédia, domotique, électronique... dans ma vie professionnelle, cela se traduit par une orientation vers la gestion de système d'informations, de par son infrastructure, ses systèmes, ses progiciels et les moyens de les optimiser.



Issu de formations techniques, après de multiples expériences, j'ai évolué ces dernières années vers la gestion de projets. En lien étroit avec les MOE et MOA, je m’adapte rapidement à un nouvel environnement technique et fonctionnel. Mon parcours reflète ma volonté de constamment améliorer la qualité de service perçue par les acteurs métiers.

Mes priorités sont d'assurer une conduite de projet autonome, de m'intégrer humainement dans une équipe.

J’apporte une grande attention au relationnel, verbal et écrit, pour une coordination efficace et un suivi convivial.



Mes compétences :

Relation client

Qualité projet

Qualité client

Qualités rédactionnelles

Gestion de projet

Gestion de projet technique

Project Management Office

Reporting

Analyse statistique

Audit interne

Audit qualité

Audit informatique

Gestion de projet fonctionnel