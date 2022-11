Frédéric LEGOUAS

Société | Lieu | Date ASHLAND Alizay de 07/2013 à 12/2022

Métier : Acheteur

Secteur dactivité : Chimie

Projet : Responsable magasin et Acheteur maintenance

Objectifs : Gestion des stocks et des commandes et des fournisseurs

Expertises :

Item 1 : Gestion sur logiciels SAP, MAXIMO et COUPA Pack office, ADP, Kelio,

Item 2 : Gestion des portefeuilles de plusieurs catégories de produits électriques et électroniques,

mécaniques, pneumatiques et hydrauliques,

Item 3 : Gestion des entreprises prestataires de services (sous traitants)

Item 4 : Gestion des inventaires

Responsabilités :

Item 1 : Gérer le bon fonctionnement du magasin

Item 2 : De la saisie des commandes, relances des délais de livraison, au contrôle des

commandes

Item 3 : Contrôle des factures, au règlement des factures, et gestion des litiges de facturation,

Item 4 : Mise à jour des prix et des quantités

Item 5 : De la mise à jour du listing magasin, fournisseurs, prix,... au classement

Item 6 : Formateur des stagiaires

Item 7 : Gestion des contrats fournisseurs et sous traitant

Item 8 : Respect des exigences de sécurité de l'entreprise

Environnement technique :

Item 1 : Gestion des contrats de maintenance et du matériel réparable (mécaniques, électriques)

Item 2 : Négociation des prix

Item 3 : Demande de devis

Item 4 : Création d'articles nouveaux sous SAP

Item 5 : Demande de création nouveaux fournisseurs

Item 6 : Réception des Accusés de réception

Item 7 : Demande de devis

Société | Lieu | Date GORGIA PACIFICA Hondouville de 04/2010 à 02/2012

Métier : Responsable adjoint magasin maintenance

Secteur dactivité : Papeterie

Projet : Responsable magasin maintenance

Objectifs : Gestion d'un magasin pièces détachées et des magasiniers

Expertises :

Item 1 : Gestion sur logiciel ERP SAP

Item 2 : Gestion de deux magasiniers

Item 3 : Achats

Item 4 : Demande de devis

Responsabilités :

Item 1 : Gestion des commandes et ordres de travail

Item 2 : Réapprovisionnement, transfert des stocks

Item 3 : Demandes d'achats et commandes d'achats, création d'articles

Item 4 : Installation du magasin maintenance

Item 5 : Envoi en réparation de pièces chez nos sous-traitants

Environnement technique :

Item 1 : Garant des connaissances des pièces électriques, pneumatiques, hydrauliques et

mécaniques.

Item 2 : Assister au réunion projet

Item 3 : Transfert de stocks

Société | Lieu | Date MILTON ROY EUROPE Pont Saint Pierre de 04/1989 à 12/2009

Métier : Monteur + Technicien d'essais, puis Magasinier sur stockeurs et enfin Responsable magasin

Secteur dactivité : Métallurgie

Projet

Objectifs

Expertises :

Item 1 : Utilisation outil ACE, 5s

Item 2 : Logiciel JD Edwards, intranet, pack office, copilote

Item 3 : Implantation magasin

Responsabilités :

Item 1 : Parfaite autonomie de la réception du matériel à l'expédition

Item 2 : Inventaire, gestion des stocks, contrôle qualité

Environnement technique :

Item 1 : Essai de pompes doseuses

Item 2 : Monteur de pompes doseuses et essais sur banc d'essai

Item 3 : Câblage de coffrets pour essai de servo-moteurs électriques et pneumatiques sur

pompes doseuses

Diplôme : BEP : Mécanicien Monteur

Date: 06/1987 | École : Lycée des Fontenelle Louviers

Diplôme : CAP Ajusteur

Date: 06/1987 | École : Lycée des Fontenelle Louviers