Frédéric LÉONET

Après des études d'urbanisme et de travaux publics, j'ai intégré le ministère de la Culture comme technicien des bâtiments de France. En 1992, j'ai rejoint la fonctions publique territoriale comme responsable du patrimoine de l'agglomération d'Annemasse (74).

J'ai terminé ma carrière comme responsable des services techniques de la commune du Val d'Ajol (88) et de la communauté de communes des Vosges méridionales.

Maintenant je suis maire de la commune de Celles-L'Evescault, vice-président du SIVOS du pays mélusin et conseiller communautaire à Grand Poitiers.

Parallèlement, depuis 1994, je suis militant à la CFDT.

Impliqué dans le monde associatif, je suis président de Emergence Art et Science, une association culturelle en milieu rural. Je suis également membre actif de l'association AMM, une association humanitaire et membre de l'AITF (association des ingénieurs territoriaux de France).

Enfin je suis depuis peu membre du bureau de l'AMRF86 (Association des Maires Ruraux de la Vienne).