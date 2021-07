Frederic LIEVRE

Consultant technique & Chef de projet informatique avec une grande expérience dans le domaine de l'intégration technique et fonctionnel.

Aisance relationnelle et excellente capacité d'adaptation.

Qualité de formateur à destination des administrateurs systèmes ou utilisateurs d'applications.





- Audit avant vente et réalisation d'études

- Conception de la solution informatique adaptée

- Évaluation des risques et des enjeux

- Gestion et suivi de projet

- Estimation du temps, des ressources et du budget nécessaires

- Intégrateur d'application.

- Administrations systèmes, réseaux, base de données.

- Formateur



Mes compétences :

VMware

CentOS

Microsoft Windows Server

Ubuntu Server

Linux Redhat

Debian

Redmine

Nagios

MySQL

Tomcat

Dématérialisation

Impression numérique

Progress

Apache

Zabbix

JBoss

PostgreSQL

Oracle Database

Citrix Xen Server

Domotique

Maarch

Nuxeo

Administration de serveurs

Pédagogie

Veeam

Imprimante

NAS

FlexiCapture

Client Serveur

Scanner

OpenElement

Owncloud

Synology

Raspberry

Domoticz

ABBYY FlexiCapture

ABBYY FineReader

ABBYY Recognition Server

Motivée