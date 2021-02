Frédéric MARIN

Direction d'Alfeo-CIE, spécialisée dans les métiers de la veille, de l'ingénierie des connaissances et de la gestion documentaire, intervenant dans les domaines de la valorisation de l'information et de la connaissance, et mettant en oeuvre un ensemble de technologies permettant l'extraction de connaissances et leur représentation sur des modes linéaires et non-linéaires.



Direction d'un programme visant à rationaliser la production documentaire d'un acteur incontournable du transport en Europe en assurant la continuité numérique entre métiers de l'ingénierie, de l'exploitation et de la maintenance



Création et animation du blog alfeo.org dédié à l'intelligence économique inventive et à la controverse



Contributeur au Cercle Les Echos



Conseil en Intelligence Économique Inventive



Conseil en stratégie de développement



Direction et pilotage de projets innovants :

- Architecture n-tiers nomade hautement sécurisée

- Espaces numériques de travail scolaire

- Bouquets de services numériques aux entreprises

- Valorisation de fonds d'ouvrages anciens et bibliothèques numériques



Direction de grands projets pour un grand organisme financier

- modélisation des environnements financiers

- coordination des chantiers euro et an2000

- urbanisation des systèmes informatiques

- ...



Mes compétences :

Veille stratégique

Intelligence économique

Web 2.0

Veille

Innovation

Gestion documentaire

Gestion des connaissances