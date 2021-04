Frédéric MAROTEAUX

Naturellement optimiste, j'ai toujours la tête toujours en ébulition : trouver des solutions, améliorer, faire grandir les personnes qui m accompagnent, sans jamais perdre de vue les objectifs entreprise et la satisfaction client !



J'apprécie les échanges constructifs, le partage d'idée. Je m'investi a 200% dans les missions que l'on me donne.



Curieux, autodidacte, débrouillard.



Dans des contextes difficiles, je sais faire preuve de constance pour resoudre les problèmes, et faire adhérer mon équipe.



J'ai envie de m'investir dans un projet, une collaboration, d'aide.



Le Conseil, la mise en place de projet, la formation m'attirent.



Je ne recherche pas de franchise, ni de poste commerciale avec démarchage.



Mes compétences :

Adaptabilité

Conseil

Correction

Créatif

Imaginatif

Organisation

Parfumerie

Réactif

Résistant au stress