Frédéric MONNIER

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné de menuiserie. Pour moi le bois est la matière la plus noble. Je souhaite de tout mon être de faire ma passion mon métier.

Je suis curieux, sérieux et créatif, je sais poser des menuiseries en applique ou en tunnel, en rénovation ou en neuf. je sais poser du parquet en massif ou stratifier en collé, pointer, flottant.