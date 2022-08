Frederic MONTIYELE

Nom : MONTIYELE

Post Nom : IYEMEZAW

Prénom : Fréderic

Etat civil : Marié

Nationalité : Congolaise(RDC)

Adresse actuelle : Avenue Modwari N°30, Q/SICOTRA, Commune de NSELE, ville de Kinshasa,

Tél : + 243 819071101, +243976067605, +243903122741

E-mail : montiyelefrederic@gmail.com

II. ETUDES FAITES

Licencié en santé Publique : 2013-2015 Institut Supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge (Isss/KIN) de, Diplôme de niveau L2, section : santé communautaire, option santé publique et financement des systèmes de santé,

Gradué en sciences infirmier : 1995 -1998 : Institut supérieur de technique médicale de Bosobe (istm/Bosobe) : Infirmier gradué de niveau A1 : diplôme de Graduat,

Humanités : D6 en Math-physique : Diplôme détat .1982-1992 : institut Ilanga/Lenko de Ndojime.

Ecole primaire : E.P de Ndojime : Certificat 1976-1984



III. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

12 ans dexpériences comme Responsable des activités VIH/TB dans les différentes zone de santés pour la mise en œuvre de programme de santé publique en accomplissant les taches suivants :

Février 2020 jusquà ce jour: superviseur des sites HPP-Congo en accomplissant les tâches suivantes :

Organiser les soins de santé dans tous les sites sous ma responsabilité dans les sites appuyés par HPP -Congo.

La prise en charge des enfants Vulnérable.

Organiser les activités dans la communauté.

Travailler en étroite collaboration avec lECZ et la communauté.

. Assurer lévaluation des activités VIH/TB, PTME, planification familiale dans les sites (FOSA).

Organiser les activités des enfants

Assurer la qualité des données rapportées par les prestataires après le monitoring de qualité et la supervision de soutien aux établissements de santé sous ma responsabilité.

Mettre les stratégies pour le changement de comportements.

. Assurer la qualité des données saisirent dans la base de données pour les évaluations ;

Assurer le suivi de la gestion des intrants dans la zone de santé et les sites sous ma responsabilité.

. Identifier les besoins en formations des prestataires

.planifier des formations adaptées aux besoins identifiés

5ans et 6 mois : superviseur des sites à EGPAF en accomplissant les tâches suivantes

Organiser les soins de santé dans tous les sites sous ma responsabilité dans les sites appuyés par EGPAF.

Organiser les activités dans la communauté.

Travailler en étroite collaboration avec lECZ.

. Assurer lévaluation des activités VIH/TB, PTME, planification familiale dans les sites (FOSA)

Mettre à jour la base Tiernet de tous les sites sous ma responsabilité.

Assurer la qualité des données rapportées par les prestataires après le monitoring de qualité et la supervision de soutien aux établissements de santé sous ma responsabilité.

Mettre à jour la base couple mère & enfant de mes sites sous ma responsabilité.

. Assurer la qualité des données saisirent dans la base de données pour les évaluations ;

Assurer le suivi de la gestion des intrants dans la zone de santé et les sites sous ma responsabilité.

. Identifier les besoins en formations des prestataires

.planifier des formations adaptées aux besoins identifiés

.Superviser et accompagner les prestataires dans les activités de prise en charge VIH/TB , PTME, planification familiale,

.Assurer le suivi des activités de PEC VIH ; TB, PTME

.Collaborer avec les zones de santé dans le suivi et la supervision conjointe des sites.

.Elaborer des rapports mensuels ; trimestriels et semestriels selon le canevas de lorganisation.

4 ans dexpérience comme infirmier superviseur dans les sites appuyés par UNC/DRC Juin 2011 Septembre 2013,

10 ans dexpériences comme infirmier point focal des activités du VIH/sida au CME/Barumbu .Septembre 2002 mai 2012,

2004-2005 : INFIRMIER conseillé dans les sites appuyés par lUNC/DRC à Kingasani. (Maternité des sœurs),

1991- 2004 : infirmier polyvalent (consultant et soignant) au centre de santé PEDIATRIQUE El rapha de Ndjili.



IV. COMPETENCES

. Compétences en supervision et tutorat

Capacité dassurer les suivis des activités planifiés et misent en place des stratégies opérationnelles

Jai la passion pour le changement de comportement de la population et des innovations pour la promotion du bien social de lêtre humain.

Capacité dorganiser les activités dans la communauté.

Capacité de travailler en étroite collaboration avec la population pour le changement de comportement.

Capacité de travailler dans le domaine de la santé publique, y compris lexpérience de la fourniture de conseil des activités.

Compétences en informatiques (notion en Excel et World, épi- infos)

Formateur : identification de besoins, préparation, animer et suivi dune formation),

capacité dorganiser les services de santé

Capacités dorganiser plusieurs taches

suivi et Evaluation des activités

compétences en saisi et analyse Tiernet,

soins infirmiers,

Planification des activités

V. AUTRES FORMATIONS

Formation Virtuelle sur le ManagingHIV patients with limeted Treatement option Europeen series 30 Mars 2022

Formation virtuelle sur le VIH prévention du 30 Mars au 31 Mars 2022 option EACCME /Europeen Accreditation Council for continuing Médical Education.



Du 02 au 04/03/2021 : Formation sur la tiernet

Du 15 Février 2021 au 17 Février 2021: Formation sur lEquipe de lassurance et amélioration de qualité des données (EAQ)

Du 03 février au 3 Février 2021 : Formation sur TB-Lam

Du 01 Juillet au 4 juillet 2020 : Formation sur lindex testing

Du 01 Juillet au 7 juillet 2019 : Formation sur la gestion du projet PMD Pro

Le 21 février 2019 : Formation sur le Protocol CAP TB

Le 15 février 2019 Formation sur le Tiernet

Le 24-25janvier2019 Formation sur la Tuberculose pédiatrique ;

Novembre 2015 : Atelier sur la PTME, Tutorat clinique, PATI 5 avec EGPAF, PNLS, PNT

Juin 2015 : (du 16 au 18) Formation sur lEthique professionnel avec lUNC, (Formation en ligne).

Septembre 2013 : Formation sur la planification familial avec lUNC.

Avril 2012 (16-28) : Formation sur la planification familial Intégrées à la lutte contre le VIH/Sida ; avec ASF/PSI/PNSR

Mars 2012 : Formation des prestataires sur la prise en charge nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH, avec ACF

Janvier 2011 : Formation sur la technique des collectes données et de manipulation des gouttes de sang, avec CDC/PEPFAR

MARS (15-21) 2010 : Formation sur Le régime complexe avec lUNC

MAI 2008 : formation sur la prise en charge du paludisme chez les femmes enceintes et le nouveau né avec PNLP,

Avril 2008 : Formation en informatique,

Mars 2008 : Formation sur le Diagnostic Biologique de linfection à VIH ; avec lUNC

Aout 2007 : formation des enquêteurs sur létude de séroprévalence du VUH/Sida et de la syphilis auprès de militaires à Kinshasa.

. Juillet 2007 : Formation des prestataires en counseling sur limplication des hommes et généralité sur la santé de production ; avec ACRIA/DRC-UNC.

Formation sur la prise en charge des IO et malnutrition chez lenfant vivant avec le VIH,

Janvier 2008 : Formation sur les ARV et gestion des effets secondaires des ARV,

Octobre 2007 Formation sur le VIH/sida et IST ; et prise en charge des infections opportunistes

Formation Sur gestion des déchets en milieu hospitalier ;

Décembre 2007 ; formation sur la perfusion, sécurité transfusionnelle, et stérilisation,

Juin 2006: Formation des prestataires sur limplication des hommes, Avec lUNC DRC (MAP/ESP)

AOUT 2005 : Recyclages des Prestataires sur les visites à domiciles avec ; Croix Rouge de Belgique.

Juillet 2005 : Formation sur la PCIME (prise en charge maladies intégrées de lenfant) avec : Croix rouge de Belgique.

JUIN 2004 : Formation sur la PTME et IST, avec : Croix Rouge de Belgique

2002 : Formation sur la PTME et IST avec la : Croix Rouge de la RDC/CROIX Belgique.







VI.Qualités:

Maitrise de soi,

Motivation,

Esprit initiative,

Rigueur,

Esprit déquipe

Qualité morale (honnête et intègre)



VII. LANGUES PARLEES

Français,

Lingala

Notion dEnglais