Frédéric NESTI

Le groupe des Sociétés d'Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, premier opérateur foncier national, a réalisé en 2016 un total de 10.500 transactions portant sur 93.800 hectares pour une valorisation de 1,26 milliard d’euros.



Vous souhaitez devenir propriétaire de foncier (terres, vignes, forêts…) afin de diversifier votre patrimoine et optimiser votre capital avec une fiscalité avantageuse : nous disposons d’un choix de parcelles ou de propriétés agricoles, viticoles et forestières diversifié.



Nous vous proposons un accompagnement complet et personnalisé de la transaction, et disposons d’un important réseau de candidats à la location.



Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural permettent à tout porteur de projet viable - qu'il soit agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental - de s'installer en milieu rural. Les projets doivent être en cohérence avec les politiques locales et répondre à l'intérêt général.



Depuis 1999, notre champ d’action s’est élargi, nous avons ainsi aujourd’hui la possibilité d’agir sur tous biens en milieu rural.



