Frédéric PACZKOWSKI

Consultant indépendant depuis plus de dix ans, jai abordé de nombreux domaines tels que lindustrie, la géolocalisation, la sécurité et aussi des sujets liés à la banque, monétique.



Je suis un directeur de projet chevronné, je peux vous accompagner sur des projets complexes.



Je me suis forgé une solide expérience sur deux référentiels :



* PCI DSS : sécurité des données de CB

* RGPD : protection des données personnelles.



Jai en outre une grande expérience en management déquipes informatiques et hardware et je suis à même à ce titre de palier ponctuellement à vos besoins managériaux.



Enfin, je peux vous accompagner dans la constitution de dossiers CIR, CII et OSEO dans mes domaines de compétence : IT, Software, Hardware.



Jinterviens au forfait et en régie.



N'hésitez-pas à prendre contact avec moi pour de plus amples informations !



http://fpa-conseil.fr



Mes compétences :

Direction de projets , Méthodologie

Management de transition

Direction des systèmes d'information

PCI DSS

RGPD

Sécurité informatique

CIR

DPD

DPO