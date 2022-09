Frédéric PASQUEREAU

J'ai créé mon cabinet d'expertise-comptable pour accompagner les dirigeants de TPE/PME, de la création à la transmission / cession, par une proximité, une disponibilité et une intervention sans intermédiaires, fruit de 25 ans dexpérience en cabinets de taille modeste et international.



AVISAUDIT est la contraction de :

- AVISO : navire de faible tonnage, rapide, à grand rayon d'action, autrefois utilisé pour servir de liaison entre le commandement et les autres bateaux, ce nom correspond aux qualités de réactivité et de souplesse nécessaires mais aussi pour la vocation du cabinet d'accompagner les décisions du chef d'entreprise ;

- AUDIT : ce terme réunit à la fois l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, et par extension le conseil externe.



Mes compétences :

Expert comptable

Conseil

Commissariat aux comptes

Création d'entreprise

Auditeur

Contrôle interne

Logement social

Business plan

Management de transition

Tableaux de bord

Audit

Formation