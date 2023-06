Frederic PAYET

DSIP est une société spécialisée dans le développement des services aux utilisateurs informatiques. DSIP ne distribue pas de matériel mais elle apporte à tous les acteurs du marché informatique des solutions de services complémentaires.

DSIP s’est donné pour mission d’imaginer et de développer des services adaptés aux besoins des utilisateurs d’informatique et de nouvelles technologies en général. Ceci afin de permettre à l’ensemble des acteurs du marché de développer une véritable politique de service clients et ce, que vous soyez constructeur, distributeur de matériel informatique, fournisseur d’accès internet, SSII, etc....



DSIP intervient chez vos clients, toujours en votre nom dans un cadre de mission toujours clairement défini que ce soit en termes de service, de délai et de tarification. Ces missions peuvent être :



Mes compétences :

Programmation informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité informatique

Informatique de gestion

Maintenance informatique

Développement informatique

Informatique