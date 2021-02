Frédéric PLOQUIN

- Baccalauréat en sciences économiques en 1988

- Licence d'histoire 1991

- Niveau maitrise d'histoire moderne

- 1993-1999 Chef de section d'infanterie avec spécialités infanterie mécanisée, infanterie légère, chef de section mortiers lourd ( 1 opération extérieure comme chef de section d'infanterie motorisée sous casque bleu au Liban FINUL en 1997).

- 1999-2003 Officier adjoint en unité logistique, en unité d'appuis et de combat et en centre d'opération.

- Officier Traditions 2000-2003 ( réalisation de deux musées)et participation a l'elaboration d'un historique régimentaire.

- Officier Incendie responsable sécurité incendie et formation des personnels d'un régiment d'Etat Major et de la garnison de Lille et couvrant 3 départements dans la Région Terre Nord Est.

Gérant de Bar PMU puis d'un Bar PMU Crêperie 2004-2007

2007-2008 Travail en tant qu'agent commercial dans l' immobilier.

Décembre 2008 Recrutement chez Toupargel en tant que Responsable Service Client

Janvier 2009 prise de poste à Brest ayant en charge la livraison de surgelés sur le Finistère Nord.

2012 Responsable commercial du secteur d'Arras pour Eismann. Animateur des ventes en 2013 à Lille et chef d'agence à Saint Omer en 2015 à Avranches en 2017.

Après une phase de réflexion intense je me suis enthousiasmé pour le projet que j'avais entrepris en 2007/2008 dans l'immobilier . Je suis désormais conseiller immobilier indépendant au sein du réseau SAFTI et me consacre particulièrement au secteur de Fougères. Néanmoins je suis en mesure de vous conseiller ou de vous orienter partout en France, en Espagne et prochainement au Portugal où SAFTI ouvrira prochainement une antenne.



Mes compétences :

Logistique

management

bar

restaurant

commerce

Vente en LSP

Vente par telephone

Encadrement

Développement commercial

Analyser et améliorer les performances

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP