Frederic POEY

Après des études juridiques et l'obtention d'un DEA de Droit Public, j'ai décidé de quitter l'Université et de trouver un emploi dans le secteur privé.

En 2005, j'ai été embauché par la société SYGMA BANQUE (filiale du groupe COFINOGA), en tant que Chargé d'engagements financiers (CEF). Le métier de CEF consiste à analyser, dans le respect des procédures risque, un dossier de crédit et à prendre une décision engageant, ou non, les fonds de l'entreprise.

Trois ans plus tard, mon employeur m'a proposé un poste de formateur, que j'ai accepté. Pendant un an, j'ai pris en charge la formation initiale des nouveaux collaborateurs et la formation continue des collaborateurs déjà en poste.

En 2009, j'ai accepté un poste de manager d'une équipe d'une dizaine de chargés d'engagements financiers. Pendant quatre ans, j'ai piloté l'activité de mon équipe et animé un portefeuille commercial de professionnels apporteurs d'affaires.

Début 2013, mon employeur m'a demandé de créer et d'animer un dispositif d'accompagnement des collaborateurs en difficulté.

Parallèlement à cela, j'ai entrepris de reprendre des études afin de m'investir plus activement dans mon évolution professionnelle. Après un bilan de compétences réalisé à l'automne 2012, j'ai successivement préparé et obtenu un Master 1 en Administration des affaires et Management des entreprises (DPGA) et un Master 2 Direction Financière, Contrôle de Gestion et Audit Interne auprès de l'IAE de Bordeaux.

En juillet 2014, mon employeur m'a proposé un poste de Contrôleur de gestion / Expert métier, que j'occupe toujours actuellement.



Mes compétences :

Organisation

Microsoft Office

Ingénierie de formation

Stratégie commerciale

Animation de formations

Finance

Analyse de données

Service client

Audit interne

Contrôle interne

Analyse financière

Gestion des ressources humaines

Management

Planification

Contrôle budgétaire

Banque

Budget et Controlling

Contrôle de gestion

Gestion des risques

Reporting

Gestion de projet