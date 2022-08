Frederic REBIERE POUYADE (DE LA REBIERE DE LA POUYADE DE MONTGEOFFROY)

Mes compétences :

Direction Générale d'activités Food et Cosmétique, centres de profit EnR, mécanique générale, machines spéciales et ateliers chaudronneries

Direction stratégiques et innovation, création de start -up EnR hydrogène, Photovoltaïque, Eolien vertical, biomasse, cogénération, valorisation des déchets ultimes,....R&D applicatives, R&D recherche appliquées

Direction Financière et valorisation des Assets ( Spin off, carve out, préparation LMBO, recherche de fond d'investissement, Recherche de Pépite à valoriser,..;

Direction Commerciale et ventes B to B et B to C, développeur, chasse, front et back office concessions > à 3M€

Direction opérationnelle de grands projets et d'unité de production

Contract Management grands projets à l'international

Audit - conseil - accompagnement sur les métiers de la sécurité, de la certification RSE, gestion des Assets, Soutien Logistique Intégré, maintenance, environnement, Qualité, HSE, Supply Chain, formation et recrutement



Manager Agile, entrepreneur, développeur, facilitateur, éthique, autonome

Adages :

"s'élever par l'effort", "s'adapter au présent"