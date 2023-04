Frédéric ROCHER

✔Bâtiment ✔ Service ✔ Directeur commercial ✔ Développement commercial ✔ Entrepreneur ✔ manager ✔ Pme ✔ Conduite du changement



Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités sur un poste de Direction Commerciale. Je m’intéresse au domaine du batiment et du service mais reste ouvert à toute proposition relative aux autres domaines de manière générale.



Je suis disponible suite à un petit break pour accompagner un proche dans un cancer et mobile sur la région Normande et Parisienne mais reste également ouvert à tout autre lieu.



Manager et Entrepreneur de formation et plus récemment diplômé de l’exécutive MBA de l’Escp Europe, je justifie d'une expérience confirmée de 20 ans dans des fonctions de direction, au sein de PME à forte croissance, de Groupes, dont les champs d’activités s’étendent du service aux assurances en bâtiment au commerce électronique, en passant par les services aux entreprises et aux particuliers.



Mes atouts :

➫ Mes 20 années d'expériences pluridisciplinaires dans un environnement managérial.

➫ Mon parcours professionnel et profil atypiques.



Mon profil :

➫ Je suis un homme de terrain et de communication.

➫ J'apprécie l'organisation l'efficacité et le sens de l'anticipation.

➫ Je suis un adepte du management par le sourire et non du flicage.

➫ Je sais fédérer une dynamique d'équipe et manager des compétences pluridisciplinaires en tenant

compte du capital humain et des finances.

➫ Je suis passionné par la rénovation de maison et de la mécanique automobile.



Mes compétences :

➫ Développement commercial et partenariats.

➫ Élaboration et conduite de projets.

➫ Management des compétences.

➫ Technique du bâtiment en théorie, en pratique, en chiffrage.

➫ Gestion économique financière et logistique.

➫ Stratégie et conduite du changement.

➫ Communication interne et externe.



06 45 64 55 59

rocher.frederic@gmail.com



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Développement commercial

Communication

Bâtiment

Business development

Change mangement

Business strategy

Entrepreneuriat

New Market Analysis