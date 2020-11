Frederic SCHWALLER

The Happy Sharing Company Cabinet de Formation & Conseil.

Expert Certifié ICPF-PSI - CNEFOP 7 Fonctions.

Ingénieur Pédagogue-Consultant-Animateur-Formateur-Mentor-Facilitateur-Concepteur



Animation de sessions de formation Inter-Intra Entreprise en présentiel Face à Face, Accompangment Projet opérationnels et coaching à distance sur des périmètres Internationaux.



I) PROGRAMME INTER-INTRA ENTREPRISE HAPPY SHARING-HAPPY INSIDE

NEGOCIATION-ARBITRAGE-MEDIATION

STRATEGIE ACHAT-STRATEGIE VENTE

GESTION DE LA RELATION CLIENT

GESTION DE LA RELATION FOURNISSEUR

DROIT DES CONTRATS



II) PROGRAMME HAPPY SHARING-HAPPY OUTSIDE



SESSION de Formation LEADERSHIP Outdoors

- Programme Quattro Stagioni Venice Italy

- Programme Annapurna-Poon Hill (3210m)

- Programme Sagarmatha- Everest Base Camp (5645m)



Références Clients Réalisations et Témoignages

I-NOVIA 2014 et I-NOVIA 2015



Mes compétences :

Négociation

Formation professionnelle

Conseil RH

Management

Négociation achats

Procurement

talent development

purchasing negotiation

corporate experience

conflict resolution

Strategic Portfolio Management

International experience

Essential support

Change Management

Category Management Management

Audit

Achats internationaux

acheteur