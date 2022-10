Frederic SEBILLOTTE

Depuis 25 ans j'assure différents postes de manager dans le secteur de la propreté et la protection de l'environnement.

J'ai acquis une expérience professionnelle dans le secteur du stockage des déchets non dangereux, dans le compostage des déchets organiques, dans la valorisation du bois, la collecte des déchets industriels et ménagers, dans l'exploitation des centres de transferts des déchets et des déchèteries.

Au cours de ces dernières années j'ai pu compléter mes compétences dans le domaine des travaux public (terrassement, réseaux d'eau et de gaz, complexes d'étanchéité...), dans le domaine de leau et lassainissement et dans le nettoiement.



Mes compétences :

Isdnd

Compostage

Déchets

Environnement

Valorisation

btp

Assainissement

Collecte

Nettoiement