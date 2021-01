Frédéric SEGUI

Depuis la création des agences il y a déjà quelques années, SOMAFI installe, dépanne, et entretient les fermetures industrielles, automatismes et équipements de quais avec réactivité et efficacité.



Pour que SOMAFI soit pour vous un partenaire toujours plus accessible, disponible et fiable, nous avons décidé de renforcer notre équipe locale.



A partir de maintenant, vous avez de nouveaux technico-commerciaux dédiés par départements, sur les différentes agences de Grenoble, Bordeaux, Lyon, St Etienne, Valence, Paris, Lille, Montpelier, Toulouse, Grand Est...



Le groupe SOMAFI se développe. Par lintermédiaire dinterlocuteurs locaux, SOMAFI Group France est désormais présent sur tout le territoire national. Cela nous permet dapporter localement un service personnalisé, rapide et efficace, tout en ayant la capacité de mettre en place des contrats compétitifs à léchelle de nos clients, quelle soit régionale ou nationale.



Je reste votre interlocuteur pour les appels doffre et projets de contrats cadres à léchelle régionale ou nationale, et suis joignable au 04 76 32 66 90.



Convaincu que vous trouverez auprès de nos équipes les réponses à vos questions, je vous prie de croire en notre sincère dévouement,



Engagé à vos côtés,

Frédéric SÉGUI

Président de SOMAFI Group France









FERMETURES INDUSTRIELLES :

PORTES SECTIONNELLES, RIDEAUX METALLIQUES, PORTES SOUPLES AUTOMATIQUES, PORTAILS EXTERIEUES, AUTOMATISMES, EQUIPEMENTS DE QUAI, BARRIERES AUTOMATIQUES, PORTES VITREES

DEPANNAGE / SAV TOUT TYPES DE MARQUES

CONTRAT D'ENTRETIEN NATIONAL





Mes compétences :

RIDEAUX METALLIQUES

CONSEILS

PORTES SECTIONNELLES

BLOCS PORTES

PORTES SECTIONNELLES RAPIDES

RIDEAUX RIGIDES RAPIDES

TABLES ELEVATRICES

PORTES SOUPLES AUTOMATIQUES

PORTAILS EXTERIEURS

BARRIERES LEVANTES

PORTES COUPE FEU

NIVELEURS DE QUAI

EQUIPEMENTS DE QUAI

VOLETS ROULANTS

SAS D'ETANCHEITES