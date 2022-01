Frederic SOLEILHAVOUP

Etant un amoureux des fruits et legumes, ayant une experience de 15 ans en commencant sur les marche.

j ai pu exercer comme chef de rayon fruits et legumes chez carrefour et leclerc puis moniteur formateur dans le groupe casino.



aimant transmettre mon savoir faire sur les fruits et legumes j intervient sur les assortiment et implantation de rayon, j apporte egalement une connaissance technique des produits, dans la gestion d un compte d exploitation avec la gestion d une marge mais egalement d une demarque.



l hygiene et la reglementation font partit de mes modules de formation.



desireux d evoluer encore dans mon metier j ai cree ma société le bion marché qui realise des livraisons a domicile ou au bureau et je realise egalement les marchés le but et de travailler des circuits court avec des producteurs local.



Mes compétences :

dynamique

rigoureux

Autodidacte