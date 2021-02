Frederic SOULIER

Né en 1973, j'ai suivi un cursus classique jusqu'en 2nde.

Puis un Baccalauréat Electrotechnique au lycée St André à Le Teil (07) puis BTS Electrotechnique au lycée De La Salle à Avignon (84).

De 1988 à 1993 j'effectue différents stages en entreprises et travaux saisonniers.



1993, diplômé de l'école de commerce automobile EPCRA Avignon (84) et Le Mans (72).

1994, attaché de direction en charge d'un parc automobile de 250 véhicules au sein d'une société de location de véhicules franchisée Budget pour les secteur Vaucluse et Gard.



1999, technicien cordiste freelance.



2005, Maroc: chargé du développement d'une activité cordes pour le compte d'une société de nettoyage Marocaine.

2008, Maroc: création de SOS VERTIGE 1ère société Marocaine spécialisée dans les travaux d'accès difficiles et travaux spéciaux, sur cordes

2010, SOS VERTIGE devient installateur agréé Capital Safety Protecta en lignes de vie et ancrages, conseil et fourniture de matériel antichutes de hauteur.

2012, SOS VERTIGE ouvre le 1er centre de formation Travaux en Hauteur.





Mes compétences :

Installateur systèmes antichutes agréé

Formateur travaux en hauteur

Technicien cordiste diplômé CATSC

Travaux en hauteur