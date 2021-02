Frédéric Tavernier-Vellas est né en France en 1959. Après de solides études musicales classiques en hautbois, il oriente sa recherche musicale vers le chant et, plus particulièrement, la musique classique de Grèce ou chant byzantin. Il se forme auprès de grands maîtres et interprètes de cette musique comme le père Ioakim Grillis de Patmos, Maximos Fahmé d'Alep en Syrie, et surtout Lycourgos Angelopoulos le directeur du Chœur Byzantin de Grèce. Il préparera et obtiendra son diplôme de musique byzantine au conservatoire Philippos Nakas à Athènes sous la direction de ce dernier. Il a collaboré avec Lycourgos Angelopoulos pour la rédaction du livre Les Voix de Byzance paru aux éditions Desclée de Brouwer en 2005. Il a fondé l'ensemble Les Solistes de la Musique Byzantine dont la vocation est de faire découvrir, par les concerts et les enregistrements, les trésors de la civilisation musicale byzantine. Avec Fouad Didi, maître réputé de la musique arabo-andalouse, il fonde le groupe D'Asie-mineure en Andalousie qui met en résonnance les répertoires traditionnels de la musique grecque d'Asie-mineure et les répertoires traditionnels arabo-andalous. Frédéric Tavernier-Vellas est membre de l'ensemble Organum de Marcel Pérès et participe régulièrement au travail de recherche, aux enregistrements et aux tournées de l'ensemble depuis une dizaine d'années.



