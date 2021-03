Frederic TORDO (FREDERIC TORDO)

Président de l'association InterCE HP (Sports Loisir Culture 700k euros/an, 1700 adhérents) et trésorier du CSE HPE CCF (1.5Meuros de budget) ; animateur d'ateliers sur le changement climatique et sur l'empreinte carbone (fresque du climat, ambassadeur MyCO2, ateliers 2 tonnes) ; créateur et interprète de la conférence théâtralisée « le climat est dans l'assiette » ; en formation pour devenir prestataire bilan carbone