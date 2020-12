Frédéric TOUITOU

+ Forte expérience et expertise technique autour des technologies des systèmes d'information

Fond : Acquisition, recherche, analyse et stockage de l'information ("back-office")

Forme : Mise à disposition et partage de l'information (sites de type CMS, fonctionnalités collaboratives)

+ Passionné par la résolution de problèmes

Aussi bien pour des problèmes rencontrés (expérience "support technique" et missions)

Que pour des solutions à inventer (conception)

Ou à implémenter (développement)

Ou à mettre en place (architecture)



Mes compétences :

Recherche documentaire

JAVA / J2EE

Perl

Moteur de recherche

C++

ALGORITHMIE

Gestion de contenu

Tomcat

Serveurs d'applications

Support technique

Portlet

Traitement automatique des langues

Portail collaboratif

Logique floue

UML

Conception de sites Internet

Relation client

Lucene

Architecture

Java

Services web

XML

Java EE

Programmation

Conception

Systèmes d'Information

Rédactionnel

Ingénierie

TIC