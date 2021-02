Frédéric VAILLANT

KADIMAGE implanté à Reims depuis 2011, expert des objets publicitaires, cadeaux d'entreprises et des vêtements personnalisés propose un grand nombre de solutions pour mettre en valeur votre image.

Produits proposés : tee-shirts, clés USB, casquettes, parkas, articles de bureau, couteaux, gourdes, masques en tissu, sacs à dos, vêtements de travail, calculatrices, porte-clé, stylos ...



Marques : BIC, B&C, SENATOR, Fruit of the Loom, Pen Duick, Paul Bocuse, Case Logic, Clique, SCX Design, Kariban, Result, Waterman, Parker ...



En 2014 nous créons un site exclusif dédié aux sacs publicitaires https://sacs-pub.fr . Du fameux tote bag en coton, aux sacs polypro, sans oublier les sacs papier, retrouvez sur notre site, parmi la multitude de produits proposés, le sac pub qui mettra le plus en valeur votre logo.



En 2015 de https://parapluie-pub.fr voit le jour, un site dédié à un super outil de communication le parapluie publicitaire. Des parapluies pub avec votre logo pour tous les budgets. Nous saurons vous conseiller sur un choix assez complexe pour cet objet pub qui méritait cette attention particulière.



Et toujours plus d'objets publicitaires et vêtements sur https://kadimage.fr , un site riche de plus de 10.000 objets media et habits. Vous trouverez sans doute l'objet pub qu'il vous faut.





Mes compétences :

Vêtements personnalisés

Objets publicitaires

Cadeaux d'entreprise

Broderie

Sérigraphie