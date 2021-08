Frédéric VERGER (FRÉDÉRIC VERGER)

Coordinateur Sécurité Division (international)

Lactalis Ingrédients, secteur agro-alimentaire (poudre de lait)

18 sites en France, Italie, Belgique, UK, Espagne, Brésil, Luxembourg, USA, Allemagne.

-Organisation d'un séminaire sécurité pour déterminer la feuille de route des 5 prochaines années (100 personnes). Puis management du suivi à tous les niveaux, et notamment par une mobilisation opérationnelle de tous (travaux de groupe sur des actions transversales).

-Animation du réseau d'animateurs avec mobilisation DU et RRH.

-Déploiement d'outils culturels : minutes sécurité, calendriers sécurité avec dessins des enfants des salariés, contacts et visites sécurité au poste, création de vidéos de témoignage.

-Animation de formation, présence terrain importante avec les encadrants de proximité et les opérateurs (2/3 temps).

-Focus sur des thématiques techniques : consignation, espaces confinés.

-Convaincu que 100 % des accidents ont une origine comportementale et qu'ils sont évitables.