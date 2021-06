Frédéric ZAMORA

Je suis entré en tant qu'analyste programmeur dans la SSII séléfrance en 1998 (société rachetée depuis et devenue Sylis France puis OPEN aujourd'hui) et j'ai acquis au fil du temps une expérience de 12 ans et demi sur ce poste.

J'ai commencé à travailler pour le compte du CREDIT AGRICOLE du midi toulousain au sein de l'équipe crédits en tant qu'analyste programmeur COBOL.

Cette mission longue de 6 ans s'est terminée du fait du regroupement au niveau national des systèmes informatiques des différentes caisses régionales.

J'ai particulièrement apprécié de travailler dans cette équipe où régnait une bonne ambiance car malgré nos différents caractères et le fait que nous appartenions tous à des SSII différentes nous travaillions tous dans le même sens.

C'est aussi là que j'ai pu apprendre au mieux mon métier et commencer à développer de nombreux programmes COBOL pour la partie batch et IDEAL pour la partie TP notamment lors du passage à la monnaie unique.

C'est là aussi que j'ai acquis une rigueur indispensable pour bien tester les programmes d'autant plus qu'il n'y avait pas d'environnement de recette.

J'ai été amené aussi dans cette mission à faire de nombreuses maintenances correctives et évolutives, à rédiger les dossiers d'analyse organique et de programmation et à faire du suivi journalier de production.



Mon projet d'aujourd'hui étant de continuer en tant qu'analyste programmeur ou ingénieur d'étude de préférence en langage cobol ou PACBASE et de me fixer durablement à toulouse dans une société où je pourrais m'investir (néanmoins je n'exclue pas d'autres villes).



Mes compétences :

COBOL

DATACOM

DB2

PACBASE

JCL

IDEAL

Oracle

TSO

MVS Mainframe

UNIX

Spitab

ARMIDE

Test unitaire

Documentation

ROSCOE

Algorithmie