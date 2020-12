Bonjour,



Entrepreneur breton, je mets sur pied des projets dans lesquels jintègre des salariés, grâce au soutien financier de nos clients

#merci



Après avoir vendu CABINETPARTNER en 2012 et DATAMASTER en 2020, je dirige actuellement le centre de formation agréé RÉSEAU SWAN et la société DIGIBURO spécialisée en solutions de Communication Digitale.



*Formateur depuis 2008 (Vente, Management)

*Expert multimarques en solutions dimpression professionnelle

*Coach diplômé depuis 2014

*Certifié DISC/24x7 Assessment depuis 2013



Pour dynamiser vos équipes ou tout simplement les monter en compétences, léquipe du RÉSEAU SWAN est prête (www.reseau-swan.fr)



Pour développer votre Communication, acquérir des équipements interactifs ou optimiser vos solutions documentaires, faites appel aux équipes de DIGIBURO (www.digiburo.tech)



Nhésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement



Frédérick van Gorkum