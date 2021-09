Frederik DE GROOT

Contact +33 6 47 52 86 47

Spécialiste en supply chain industriel et management d'équipes, je propose mes services pour des projets de restructuration, de coaching d'un équipe de management ou encore pour la gestion d'une crise ponctuelle.

Au cours de mon parcours professionnel de 32 ans j'ai acquis les compétences indispensables pour mener à bien ce type de projet :

MANAGEMENT : Ayant évolué de responsable de service au Directeur de Business Unit et de site de 130 personnes j'applique le principe "L'Humain d'abord et l'Excellence ensuite".

METHODOLOGIES : Après une solide formation et mise en pratique des méthodes Lean Management et Six Sigma je suis devenu référent dans ces domaines.

EXPERTISE : Ayant occupé des postes de responsable de service en Production, Qualité, HSE, ERP, Logistique, Achats, Approvisionnements, Gestion de Projets et Bureau d'Etudes (projet et recherche & développement), j'ai une connaissance opérationnelle de ces processus.

CULTURE : Ayant vécu en Hollande, Angleterre, France, Portugal, Brésil et Chile, j'ai découvert la richesse d'autres cultures et l'importance de s'y adapter.

STRUCTURE D'ENTREPRISE : Ayant travaillé à partir de 1991 pour un PME française de 150 personnes qui a évolué vers un groupe leader mondial de 5000 personnes en 2021, je connais les spécificités des différentes tailles de structure.



English :

Being a specialist in Supply Chain & People Management, I propose my services for restructuring projects, coaching missions of management teams or crisis resolution missions.

During my 32 year professional career I acquired the following skills necessary for these type of projects :

MANAGEMENT : I evolved to a senior management position applying the principle "People first, Excellence next".

METHODOLOGY : After a training period and putting in practice Lean Management and Six Sigma, I became a referent in this domain.

EXPERTISE : Before becoming a senior manager, I acquired operational experience managing Production, Quality, HSE, ERP, Logistics, Sourcing, Purchasing, Project Management and Design Office.

CULTURE : Having lived in Holland, UK, France, Portugal, Brazil and Chile I understand the importance to be able to adapt myself to different cultures.

COMPANY SIZE : I started working in 1991 for a 150 employees company that evolved to a global leader of 5000 employees in 2021, this taught me the specific needs of different company sizes.