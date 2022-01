Frederique AMBERT

Bonjour à tous! Je suis actuellement en recherche de missions supplémentaires sur le département de la Vienne et éventuellement de l'Indre. De formation comptable et commerciale,j'ai travaillé dans le commerce et dans le transport essentiellement, et j'ai découvert en 2009 les visites mystères et depuis je suis devenue passionnée par cet emploi. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. A bientôt...



Mes compétences :

Autonomie

Discrétion

Dynamisme