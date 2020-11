Frédérique BASSU

Deux années d'expérience professionnelle au sein de services Commerciaux/Marketing (opérationnel et promotion des ventes/ADV ImportExport) en tant qu'assistante, dans des secteurs d'activité aussi divers que la sécurité (Controle daccès, Anti-intrusion) et le médical (Logiciel danalyse dimagerie médicale), mont permis d'acquérir une approche concrète et polyvalente des différentes compétences exigées par cette fonction.



Maitrisant trois langues étrangères, j'ai été amenée à tenir une fonction d'assistante commerciale ADV, durant une période certes relativement courte, en l'occurrence 6 mois, mais fructueuse en termes d'apprentissage des notions essentielles en commerce. Ce poste m'a permis, entre autres, de développer les compétences suivantes :



répondre par mail ou par téléphone aux demandes des clients potentiels ou avérés à l'international et en France, effectuer de la prospection clientèle, controler le bon déroulement de la commande, m'occuper de la facturation, surveiller l'envoi des marchandises et les modalités de transport, m'assurer que la marchandise arrive au bon endroit au bon moment, préparer les pièces justificatives pour la comptabilité.