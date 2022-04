Frédérique DAVID

Forte d'une expérience de 13 années dans le secteur de la formation professionnelle, je me suis tout naturellement orientée vers le conseil et la mise en place d'un service d'externalisation d'achat dans ce secteur.



Mes différentes fonctions m'ont permis d'acquérir également une expérience dans la création, le développement et l'animation de différents systèmes de management (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement).



FD Consulting se positionne sur 3 offres bien distinctes : L'externalisation de ressources RH, de ressources en Formation, L'accompagnement et le support de systèmes de management (ISO 9001, MASE, CACES), l'externalisation de la GPEC.



Mes compétences :

Achats

Acompagnement

Bâtiment

Bilan de compétence

CACES

Conseil

DIF

Entretien individuel

Formation

formation sécurité

Informatique

Logistique

Management

Prévention

Sécurité

Transport

Droit Individuel à la Formation

Industrie