Frederique DE LADREIT DE LA CONDAMINE

Mon expérience au sein de la société « Blanc Mark » en tant que Conceptrice de collection m’a permis d’acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration d’un projet . De l’étape de création de dessin (textile linge de maison), à celle de l’impression finale du produit ainsi que de son packaging.



Ayant la maîtrise des logiciels : Indesign, Photoshop et Illustrator du pack Adobe, et Xpress, je réalise des projets en freelance pour des sociétés d'architecture et de paysagisme.

Je serais en mesure d'apporter à votre société, un large éventail de compétences, notamment :

•Autonome et gestion des impératifs des délais.

•Appréciant le travail d’équipe.

•Capable de gérer le relationnel clientèle, fournisseurs…



N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails!



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

InDesign et QuarXPress

Création graphique