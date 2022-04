Frederique DE MEDEIROS

Juriste en droit social de formation, je me suis d’abord orientée vers le recrutement de cadres débutants et confirmés à l'international, avant de m’investir au niveau du reclassement pour inaptitude, de la mobilité interne, de l'outplacement et du coaching.



Mon parcours synonyme d'adaptabilité me permet de me positionner avant tout comme une professionnelle de l’Insertion.



Aujourd’hui, mon activité est axée sur l’accompagnement à l’emploi individuel et collectif: Forum Paris Pour l’emploi, prestations : Accompagnement CSP, MVE, CIBLE EMPLOI, ATOUTS CADRES, Actions FSE, Bilans de carrière.



Mon objectif est de créer un contexte et une dynamique favorables pour que chaque personne en recherche d'emploi gagne en efficacité, valorise ses compétences et puisse cerner avec pertinence un projet professionnel.



Meilleures salutations.



Frédérique de Medeiros



Mes compétences :

Conseil

Conseil RH

Ressources humaines

Sourcing

Formation

Coaching

Accompagnement

Recrutement